В Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) стартовал 22-й тур. В первом матче встречались пермский Амкар и тульский Арсенал. Встреча проходила в Уфе, так как газон на пермском стадионе Звезда ранее был признан непригодным для проведения матчей. Игра завершилась победой туляков со счетом 2:0.

В Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) стартовал 22-й тур. В первом матче встречались пермский "Амкар" и тульский "Арсенал". Встреча проходила в Уфе, так как газон на пермском стадионе "Звезда" ранее был признан непригодным для проведения матчей. Игра завершилась победой туляков со счетом 2:0.В составе победителей мячи забили Артем Дзюба (11-я минута) и Сергей Ткачев (83-я). По ходу встречи в ворота пермского клуба были назначены два пенальти. Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич справился с обоими ударами. Сначала он отразил выстрел Дзюбы, но форвард смог удачно сыграть на добивании и отправить мяч в сетку ворот. А в концовке встречи Хомич спас после пенальти в исполнении Эванса Кангвы (81-я)."Амкар" доигрывал матч вдевятером. На 77-й минуте прямую красную карточку получил нигерийский полузащитник Фегор Огуде, а на 80-й за вторую желтую карточку после игры рукой был удален защитник Дмитрий Белоруков.В турнирной таблице РФПЛ "Арсенал" с 31 очком поднялся на шестое место. "Амкар" с 22 баллами располагается на 14-й строчке.