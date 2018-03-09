Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо возобновит профессиональную боксерскую карьеру 24 июня боем с обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе аргентинцем Лукасом Матиссе.

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо возобновит профессиональную боксерскую карьеру 24 июня боем с обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе аргентинцем Лукасом Матиссе."Это будет тяжелый бой. Матиссе является мастером нокаутов, но я очень рад, что буду бороться и смогу снова стать чемпионом мира, — сказал Пакьяо, которого цитирует РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс. — Я буду аутсайдером в этом бою, но я привык к этому. Это становится для меня большой мотивацией, чтобы тренироваться и бороться изо всех сил, чтобы выиграть корону".Последний бой 39-летний Пакьяо провел в июле 2017 года против австралийца Джеффа Хорна. Тогда филиппинец уступил по очкам.