Актриса Любовь Толкалина серьезно заболела: она почти потеряла голос и страдает от удушья. Артистка сделала неожиданное заявление об избиении.

Актриса Любовь Толкалина серьезно заболела: она почти потеряла голос и страдает от удушья. Артистка сделала неожиданное заявление об избиении.Звезда слегла с высокой температурой в преддверии 8 марта. Похоже, что весь праздник она была вынуждена провести в постели: термометр показывал 38 градусов."Безголосье и удушье... и это подарок, конечно... к празднику... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пожаловалась актриса. Болезненное состояние не помешало ей исполнить песню Бориса Гребенщикова. Многие подумали, что таким образом она подогревает слухи о романе с музыкантом.Можно подумать, что Толкалина просто в отчаянии и не знает, как привести организм в порядок. Она рассказала о необычном методе лечения. "Начинаю применять избиение священным тюльпаном...." – отметила актриса.Поклонники артистки наперебой желают ей скорейшего выздоровления. "Как же красива ! Настоящая естественная !" – пишет один из комментаторов. "Почему не принимаете витаминки ?" – заботливо вопрошает второй. "Будьте счастливы и выздоравливайте без осложнений!" – желает третий фанат.Напомним, что слухи о романе Толкалиной и Гребенщикова ходят уже давно. Сама артистка заявляет, что у них дружеские отношения.