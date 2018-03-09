Инцидент произошел в 14:35, спустя минуту силы РПСО доставили на берег мужчину 1992 года рождения. Медпомощь туристу не потребовалась.

Бразильца, попавшего в полынью на Неве рядом с Дворцовым мостом, вытащили из воды спасатели. Об этом в пресс-службе управления МЧС по Петербургу. Инцидент произошел в 14:35, спустя минуту силы РПСО доставили на берег мужчину 1992 года рождения. Медпомощь туристу не потребовалась, передает ТАСС.По данным синоптиков, 9 марта в Петербурге температура воздуха составляет минус 2-4 градуса. Последние недели в городе была более морозная погода, поэтому многие горожане, несмотря на запрет, гуляли по замерзшим петербургским рекам.