Посольство РФ в Лондоне заявило, что британские СМИ занимаются манипулированием, называя бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля российским агентом, и влияют таким образом на общественное мнение. Посольство РФ в Осло также заявило, что СМИ Норвегии настраивают общественное мнение против России.

Посольство РФ в Лондоне заявило, что британские СМИ занимаются манипулированием, называя бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля "российским" агентом, и влияют таким образом на общественное мнение. "Манипулирование словами: называя агента Ми-6 "российским", СМИ задают повестку для общественного мнения и расследования, несмотря на отсутствие информации и логики. Так лучше продается", — цитирует сообщение российской дипмиссии РИА Новости.Со своей стороны посольство России в Осло заявило, что СМИ Норвегии продолжают настраивать общественное мнение против России все новыми сообщениями о якобы исходящих от РФ угрозах.Официальная реакция российской стороны последовало после того, как 5 марта Военная разведывательная служба (ВРС) Норвегии опубликовала новый ежегодный отчет. В нем утверждается, что РФ продолжает наращивать свой военный потенциал, особенно в Арктике, а также осуществляет все больше кибернетических операций, направленных против стран Запада.В тот же день глава ВРС генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде, читая лекцию в Военном обществе Осло, заявил, что ВКС России в минувшем году несколько раз отрабатывали нанесение ударов по целям, расположенным на территории Северной Норвегии. Кроме того, он утверждал, что в ходе учений "Запад-2017" российские войска отрабатывали методы ведения радиоэлектронной борьбы в непосредственной близости от норвежских границ. Это, по предположению Лунде, стало причиной сбоев в работе GPS-систем в приграничных районах Норвегии.Как заявило в этой связи посольство РФ, на самом деле норвежской стороне сообщалось, что российские самолеты осуществляли плановые полеты, без средств вооружения и с соблюдением норм международного права, и районы выполнения этих полетов находились на расстоянии не менее 150 километров от территориальных вод Норвегии. В ответ на запросы РФ норвежская сторона не представила никаких подтверждающих фактов относительно "инцидентов", данных о нарушениях каких-либо норм международного права, и не воспользовалась имеющимся каналом связи между ВС России и Норвегии, отмечается в заявлении российской дипмиссии.Выдвинутые обвинения посольство РФ в Осло назвало "продолжением необоснованной конфронтационной линии на обработку общественного мнения в антироссийском ключе". "Россия не представляет никакой угрозы для норвежского народа", — приводит выдержки из заявления посольства ТАСС.