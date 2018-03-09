Экс-вратарь сборной Италии по футболу и голкипер туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон принял окончательное решение профессиональную карьеру в качестве игрока. Это случится по окончании нынешнего сезона.

Экс-вратарь сборной Италии по футболу и голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон принял окончательное решение профессиональную карьеру в качестве игрока. Это случится по окончании нынешнего сезона.Официальное объявление Буффона о завершении карьеры игрока состоится "раньше, чем ожидалось", сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera. Ранее голкипер говорил, что на 99,9% завершит игровую карьеру после чемпионата мира в России, который пройдет летом 2018 года, куда сборная Италии не пробилась.