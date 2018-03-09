В населенном пункте Приморск горит одноэтажное здание цеха по переработке рыбы ООО Малтат. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. Обстоятельства ЧП выясняются.
<a href="http://33live.ru/novosti/09-03-2018-cex-po-pererabotke-ryby-gorit-v-krasnoyarskom-krae.html" target="_blank">Цех по переработке рыбы горит в Красноярском крае</a> - В населенном пункте Приморск горит одноэтажное здание цеха по переработке рыбы ООО Малтат. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. Обстоятельства ЧП выясняются.
[url=http://33live.ru/novosti/09-03-2018-cex-po-pererabotke-ryby-gorit-v-krasnoyarskom-krae.html]Цех по переработке рыбы горит в Красноярском крае[/url] - В населенном пункте Приморск горит одноэтажное здание цеха по переработке рыбы ООО Малтат. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. Обстоятельства ЧП выясняются.