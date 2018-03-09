В населенном пункте Приморск горит одноэтажное здание цеха по переработке рыбы ООО Малтат. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. Обстоятельства ЧП выясняются.

Здание цеха по переработке рыбы загорелось в Балахтинском районе Красноярского края. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона. По его данным, в населенном пункте Приморск горит одноэтажное здание цеха по переработке рыбы ООО "Малтат". Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. Обстоятельства ЧП выясняются, передает РИА Новости.