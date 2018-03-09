В Киеве во время акции протеста против застройки территории одного из парков на Половецкой улице избит внефракционный депутат Верховной рады Юрий Левченко. Как рассказал другой участник акции, депутат Киевсовета Святослав Кунтяк в своем Facebook, Левченко избили наемники Кличко.

В Киеве во время акции протеста против застройки территории одного из парков на Половецкой улице избит внефракционный депутат Верховной рады Юрий Левченко. Как рассказал другой участник акции, депутат Киевсовета Святослав Кунтяк в своем Facebook, Левченко избили "наемники Кличко".По свидетельству Кунтяка, "кличковские титушки" избили Левченко до такой степени, что он потерял сознание, а затем несколько раз брызнули в глаза из баллончика, и сейчас у него подозрение на ожог. Пострадавшего народного избранника отвезли в больницу.Со своей стороны в местной полиции сообщили, что столкновение произошло во время демонтажа незаконных гаражей. Стражи порядка утверждают, что Левченко и Кунтяк сами инициировали конфликт, попытавшись бросить бутылку с зажигательной смесью. "В результате возникла потасовка, которую предотвратили правоохранители", — цитирует заявление полиции РИА Новости.В пятницу, 9 марта, в Киеве проходят мероприятия в честь годовщины со дня рождения поэта Тараса Шевченко. Утром протестующие против действующей власти прорвались к памятнику Шевченко в центре города, чтобы помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы. Но пока ситуация на месте спокойная, столкновений нет, добавили в полиции.