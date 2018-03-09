Депутата Верховной рады от националистической партии Свобода Юрия Левченко избили в центре Киева, сообщил его однопартиец, депутат Киевского горсовета Святослав Кутняк в Facebook.

Депутата Верховной рады от националистической партии "Свобода" Юрия Левченко избили в центре Киева, сообщил его однопартиец, депутат Киевского горсовета Святослав Кутняк в Facebook.По его словам, Левченко избили "до потери сознания". Инцидент произошел на улице Половецкой, когда они пытались "защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку".По данным полиции, политики пытались бросить бутылку с зажигательной смесью на месте демонтажа незаконно установленных гаражей. В результате возникла потасовка, которую прекратили правоохранители. После инцидента политики не заявляли об избиении ни в полицию, ни в скорую помощь. Как отметил Кутняк, он отвез пострадавшего в больницу для обследования, передает РИА Новости.