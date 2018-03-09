Мужчина по прозвищу Яо Лай, подозревающийся в распространении наркотиков, сбежал от полицейских, которые привезли его в суд. Ему удалось угнать мотоцикл, после чего он скрылся в неизвестном направлении.

Камеры запечатлели побег мужчины, подозреваемого в распространении наркотиков, из здания территориального суда в Таиланде. Преступник скрылся от правоохранителей днем в минувший четверг, 8 марта.Стражи порядка доставили 32-летнего подсудимого по прозвищу "Яо Лай" на очередное заседание по его делу.Однако у драгдилера были свои планы – улучив момент, он освободился от сковывавших его цепей и сумел прорваться на улицу и резво припустил от полицейских, опешивших от такой наглости.Через несколько кварталов "Яо Лай" угнал мотоцикл и незамедлительно реализовал свое преимущество в скорости и мобильности, скрывшись от преследователей в неизвестном направлении. В настоящее время властям ничего не известно о его местонахождении.Когда наркоторговец сбежал, другой подсудимый решил воспользоваться ситуацией и тоже прорвал "оборону" правоохранителей, большинство которых было занято поимкой первого беглеца.Местные СМИ, со ссылкой на источник в городской полиции, сообщают, что второй сбежавший подсудимый все же задержан, однако официального подтверждения этой информации пока нет.