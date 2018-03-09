Директор театра Современник Игорь Попов пообещал разобраться в ситуации, случившейся 7 марта на спектакле Не становись чужим в Самаре. Попов отметил, что он лично на гастролях в Самаре не был, а труппа возвращается оттуда в пятницу. Тогда и будем разбираться, — сказал директор театра.

Директор московского театра "Современник" Игорь Попов пообещал разобраться в ситуации, случившейся 7 марта на спектакле "Не становись чужим" в Самаре. Попов отметил, что он лично на гастролях в Самаре не был, а труппа возвращается оттуда в пятницу. "Тогда и будем разбираться, нельзя доверять только слухам и переписке в соцсетях", — приводит слова директора "Современника" ТАСС.Сам актер Михаил Ефремов, который стал главным объектом критики самарских зрителей, считает обвинения несправедливыми. Он заявил, что пришедшие на спектакль люди не поняли задумку, поскольку постановка очень сложная."Дело в том, что это Пинтер. Эта пьеса очень сложная. Так получилось, что в Самаре не очень догнали. Я не считаю, что это критика, я считаю, что это зависть", — сказал Ефремов.Скандал в Самаре разгорелся после спектакля по трагикомедии "Не становись чужим" английского драматурга Гарольда Пинтера. По рассказам зрителей, Ефремов, исполнявший главную роль, вышел на сцену с опозданием более чем на полчаса. Кроме того, актер находился в нетрезвом состоянии, путал текст и говорил тихо. После того как его попросили говорить громче, Ефремов ответил нецензурным выражением. Билеты на спектакль стоили от 4000 до 7000 рублей.