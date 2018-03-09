Дочь известного актера Алексея Панина Анна выложила в Сети необычный ролик. Видеозапись шокировала пользователей.

Дочь известного актера Алексея Панина Анна выложила в Сети необычный ролик. Видеозапись шокировала пользователей.Снята сцена была в одном из супермаркетов. Анна катила между рядов с алкоголем детскую тележку. Внутри – по меньшей мере три литра пива."За хлебушком сходила?!" – удивляется Панин. Чем все закончилось, остается неизвестным. Пользователи сети были шокированы поведением актера и его дочери.Судя по всему, происходящее повеселило Панина: он громко смеялся, в то время как его дочь толкала тяжелую тележку с алкоголем. Но поклонникам артиста не до смеха: они переживают за состояние девочки.Напомним, что ранее актер выразил намерение навсегда покинуть Россию. Панин и его дочь записали совместное видеообращение в аэропорту.Вскоре запись пропала из аккаунта артиста, а сам он заявил, что никогда не уедет из страны. Но журналисты успели сохранить ролик и выложили его в Сеть.Как писали Dni.Ru, позже Панин опубликовал новый снимок с дочерью. Он подарил ей гироскутер. Фотография была сделана в квартире артиста. Судя по всему, актер и его дочь действительно решили остаться в России.