Российский теннисист Евгений Донской одержал победу над своим соотечественником Кареном Хачановым в матче первого круга теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе с общим призовым фондом почти 8 миллионов долларов.

Российский теннисист Евгений Донской одержал победу над своим соотечественником Кареном Хачановым в матче первого круга теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе с общим призовым фондом почти 8 миллионов долларов.Встреча продолжалась два часа и завершилась со счетом 6:3, 1:6, 7:6 (7:4) в пользу Донского. Следующим соперником российского теннисистка станет седьмая "ракетка" турнира южноафриканец Кевин Андерсон.