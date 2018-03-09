Еврокомиссия одобрила предложение предоставить Украине финансовую помощь в один миллиард евро. Как сообщил представитель ЕК Александер Винтерштайн, одобрена новая программа макрофинансовой помощи Украине, предполагается, что средства будут направлены на поддержку реформ.

Еврокомиссия одобрила предложение предоставить Украине финансовую помощь в один миллиард евро. Как сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Александер Винтерштайн, одобрена новая программа макрофинансовой помощи Украине, предполагается, что средства будут направлены на поддержку реформ.Согласно заявлению Еврокомиссии, которое приводит ТАСС, это решение было принято после соответствующего запроса от властей Украины, а также прямых переговоров между главой ЕК Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. Все транши в рамках предложенной программы будут основаны на условиях реализации реформ. В новую программу также будут включены меры по усилению борьбы с коррупцией.В Брюсселе отмечают, что Киев в последние годы приложил значительные усилия для проведения реформ, однако подчеркивают, что ждут от Украины большего прогресса в ряде областей, в частности в борьбе с коррупцией, укреплении доверия граждан, поддержке экономического восстановления и создания рабочих мест в стране.Прежде чем Украине будет выделен первый транш по новой макрофинансовой программе, решение Еврокомиссии должны утвердить Совет ЕС и Европарламент.По данным ЕК, с начала кризиса 2014 года Евросоюз выделил Украине на поддержку процесса реформ 12,8 миллиарда евро, в том числе 2,8 миллиарда евро посредством трех макрофинансовых программ.