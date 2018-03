Евросоюз и США - естественные союзники и должны вместе бороться с нечестной торговой практикой, уничтожающей рабочие места, а не сражаться друг с другом. Об этом заявил в пятницу председатель Европарламента и возможный следующий премьер-министр Италии Антонио Таяни.

Евросоюз и США — естественные союзники и должны вместе бороться с нечестной торговой практикой, уничтожающей рабочие места, а не сражаться друг с другом. Об этом заявил в пятницу председатель Европарламента и возможный следующий премьер-министр Италии Антонио Таяни, передает "Интерфакс".Решение американского президента Дональда Трампа о введении пошлин на импорт в США стали и алюминия "разочаровывает", написал Таяни в "Твиттере". По его словам, Евросоюз "будет внимательно следить за развитием событий и реагировать твердо и соразмерно для защиты своих работников и промышленности".EU & US are natural allies. We should work together to tackle unfair trade practices that destroy jobs, not fight with each other. @POTUS decision is disappointing but EU will monitor developments carefully, responding firmly and commensurately to protect our workers and industry— EP President Tajani (@EP_President) 9 марта 2018 г.В свою очередь, вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен заявил, что ЕС надеется на диалог со Штатами, но готов и к разбирательству в ВТО.С озабоченностью восприняли решение Трампа о вводе импортных пошлин на сталь и алюминий и в Германии. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя кабмина ФРГ Георг Штрайтер. По его словам, правительство Германии "принципиально отвергает одностороннее введение штрафных пошлин", считая их противозаконными.Ранее в пятницу, 9 марта, Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в размере 25 процентов на импорт стали и 10 процентов на импорт алюминия в США. Это решение вступит в силу примерно через 15 дней и пока не будет распространяться на поставки из Канады и Мексики, передает РИА Новости. С этими двумя странами США сейчас ведут переговоры по пересмотру условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Ранее Трамп говорил, что особый режим импорта может быть введен для Австралии.