Важно помнить, что все обязательства по договору долевого участия решаются в рамках ФЗ-214.

Несмотря на то, что в течение трех ближайших лет долевое строительство сойдет на нет, для многих пока что это единственный способ добиться решения вечного "квартирного вопроса". Но иногда случается так, что застройщик становится банкротом и не может довести до конца и передать дольщику долгожданные ключи от квартиры.И покупатели, заключившие ДДУ, оказываются в непростом положении. Можно пожаловаться либо в местный Стройнадзор, либо в региональный департамент строительства. Тем не менее, шансов на то, что затормозившая стройка сразу же возобновится, очень немного.Руководитель Ипотечного центра Est-a-Tet Алексей Новиков замечает, что все обязательства по договору долевого участия решаются в рамках ФЗ-214."В случае банкротства застройщика объект может быть переданругой компании для завершения реализации дома. И здесь существуют два варианта: покупатель может либо ждать окончания строительства, либо получить компенсацию по полису обязательного страхования, который оформляется при заключении ДДУ. В свою очередь, полис обязательного страхования, это отчисления в размере 1,2 % с каждого ДДУ в фонд защиты прав дольщиков. Но это касается только тех договоров, которые были оформлены начиная с октября 2017 года. Для тех договоров действует система страхования обычных страховых компаниях", — говорит эксперт.По словам Новикова, это обычный страховой полис, только в нем застрахованы риски и предусмотрена денежная компенсация от страховой компании, а не от застройщика. Но если человек соглашается получить квартиру от того, кто будет "доводить до ума" и достраивать его, то страхового случая, по словам адвоката Олега Сухова, нет. Ведь дольщик в итоге получит квартиру.Для того чтобы выиграть суд у застройщика, не выполнившего своих обязательств, нужно понимать тонкости судебной системы и положения закона в области защиты прав обманутых дольщиков. Вот пошаговая инструкция для тех, у кого обанкротился застройщик.Первый шаг заключается в том, чтобы безболезненно "перейти" старого застройщика к новому. Если новостройка находится на начальной стадии строительства, то для его завершения потребуются большие денежные вливания от компании, которая будет достраивать дом. После введения процедуры банкротства у застройщика при желании вы можете в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать возврата денег за квартиру. Надо определиться — настаивать на получении квартиры или возврате денег. При этом надо учитывать финансовое состояние застройщика и степень готовности квартир.Важно помнить, что долги старого девелопера автоматически переходит на новое юридическое лицо, поэтому уведомление дольщиков не предусмотрено. Более того – дольщик в этой ситуации ограничен в правах. Если, например, он требовал от старого застройщика денежные средства, то теперь от нового застройщика он может получить только то долевое имущество, которое прописано в рамках договора долевого участия. Денежные претензии и претензии об уплате пени могут быть предъявлены только юридическому лицу, которое банкротят. Также надо отметить, что в процессе по привлечению нового застройщика используются законодательные акты местного уровня. Например, в Москве — это закон 84/2010-ОЗ. В других регионах — свои законодательные акты.Еще один важный момент — если дом практически готов и осталось только сделать чистовую отделку, то лучше доплатить компании, которая будет завершать строительство, чем пытаться вернуть деньги и искать нового застройщика. На доплату заключается отдельный договор, по которому и выплачиваются деньги.Второй шаг — действовать на опережение. Когда застройщик банкротится всегда назначается временный управляющий. Юрист компании Est-a-Tet Юлия Дымова замечает, что когда первоначальный застройщик передает полностью или частично свои права и обязанности другому лицу, все заключенные им договоры и соглашения не прекращают своего действия, а происходит лишь перемена лиц в обязательстве.Эти правила регулируются главой 24 Гражданского кодекса РФ. Дольщику отведено 30 дней на подачу заявленияпериод первой стадии банкротства – наблюдении. Так что если стало известно о проблемах застройщика, надо не полениться и отслеживать информацию на официальном сайте федерального арбитражного суда.Третий шаг — написание заявления о включении в реестр обманутых дольщиков. Это, пожалуй, наиболее важный шаг. При банкротстве застройщика готовятся два реестра требований, в которые включаются кредиторы, претендующие на возврат средств, а также ожидающие квартиру дольщики. В заявлении должен содержаться отказ дольщика от договора долевого участия – это основное условие, которое позволяет требовать возврата вложенных денежных средств.Четвертый шаг — потребовать возмещения убытков у застройщика. В этом случае речь идет о компенсации всех средств, потраченных дольщиком во время строительства дома. Но юристы советуют прибавить к этой сумме еще и компенсацию морального вреда. Чем выше размер требуемой компенсации с застройщика, тем лучше для дольщика – ведь суды в России очень часто присуждают меньшую сумму выплат. Полученные от после продажи имущества банкрота средства распределяются пропорционально величине требований кредиторов.