Фильм Миропорядок 2018 телеведущего Владимира Соловьева за двое суток набрал почти 11 миллионов просмотров в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

Фильм "Миропорядок 2018" телеведущего Владимира Соловьева за двое суток набрал почти 11 миллионов просмотров в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные видеоплееров.В "Одноклассниках" на данный момент фильм просмотрели 7 миллионов 145 тысяч 874 человека, в соцсети "ВКонтакте" – 3 миллиона 639 тысяч 677.Свой фильм Владимир Соловьев выложил в соцсети 7 марта. В основу документального фильма, который журналист более года готовил совместно с Саидой Медведевой, — несколько эксклюзивных интервью президента России Владимира Путина.Съемочная группа сопровождала главу государства в дальних и ближних командировках, президента снимали в окружении самых разных людей – союзников и оппонентов, политиков и дипломатов.Владимир Соловьев, говоря о фильме, подчеркивает, что это был честный прямой разговор.