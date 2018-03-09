Если США сбавит скорость модернизации военных сил, Россия к 2025 году оспорит ее превосходство, заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.

Если США сбавит скорость модернизации военных сил, Россия к 2025 году оспорит ее превосходство по всем направлениям, заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.Скапаротти обратил внимание на усилия России по установлению контроля над морскими путями в Арктике. При желании, отметил генерал, через 2-3 года Москва будет контролировать Северный морской путь, США же в этом отстают.В то же время председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая на слушаниях в комитете палаты представителей по Вооруженным силам, где обсуждались военные ассигнования, заявил, что Россия способна причинить ущерб США только массированной атакой, а на все остальное Вашингтон может ответить: американские подводные лодки способны уничтожить всю Россию.В 2018 году EUCOM запросило 6,5 миллиарда долларов для финансирования "Европейской инициативы сдерживания". Это на 2 миллиарда больше, чем в 2017 году. Средства предназначены на усиление боеготовности наземных, воздушных и морских сил.Ранее аналитический центр Rand Corporation опубликовал доклад, в котором указывалось, что Россия сократила технологическое отставание от НАТО за 10 лет, наращивает свою европейскую группировку и получает боевой опыт в Сирии, передает Defense One.Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов: ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.