Председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен выступил на слушаниях в комитете палаты представителей по Вооруженным силам.

Председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен выступил на слушаниях в комитете палаты представителей по Вооруженным силам. Конгрессмены обсуждали военные ассигнования, пишет РИА Новости.В своем выступлении Хайтен прокомментировал послание президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. Генерал уверил американских законодателей, что Америка "готова ко всем имеющимся угрозам". Нет причин сомневаться в этом, отметил Хайтен.По мнению генерала, Россия способна причинить ущерб Штатам только массированной атакой, а на все остальное Вашингтон может ответить."Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути", — заключил он.Ранее американские сенаторы попросили госсекретаря США Рекса Тиллерсона начать переговоры с Россией по достижению стратегической стабильности. Согласно "Национальной оборонной стратегии" США считают главными угрозами Китай, Россию, КНДР и Иран.