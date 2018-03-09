Длинные выходные порадуют множеством интересных мероприятий. О самых интересных из них – в традиционном еженедельном обзоре Dni.Ru.

Длинные выходные порадуют множеством интересных мероприятий. О самых интересных из них – в традиционном еженедельном обзоре Dni.Ru.9 марта, пятницаВ "КрокусСити Холле" выступит известный итальянский тенор Алессандро Сафина. Публике будетпредставлена программа "Canzone per te" ("Песня для тебя"),состоящая из классических мировых хитов и новых песен артиста. Выступление пройдетв сопровождении большого симфонического оркестра "Русская филармония". Артист сталувлекаться музыкой с детства. Сейчас великолепный тенор выступает на лучших сценахмира ― в Великобритании, Ирландии, Италии, Бразилии, Канаде, Корее, США, Франции,Нидерландах и в других странах. Концерт станет подарком для всех любителей хорошеймузыки.В Театрена Юго-Западе покажут лирическую комедию с элементами шоу "Дозвониться до дождя"по пьесе Мигеля Миуры "Три цилиндра". Сюжет разворачивается в гостинице маленькогогородка. Все перемешалось: артисты ждут таинственного импресарио, влюбленные – свадьбы,а хозяин отеля – новых постояльцев. Случайные встречи переворачивают все. Зрителиузнают, смогут ли герои нарушить привычное течение жизни и дозвониться до дождя.В УсадьбеА.К. Поливанова пройдет очередной показ популярного спектакля в иммерсивном формате"Дом 19|07". Вместо сцены – старинный особняк. Зрителям предстоит пройтись по егокомнатам и стать свидетелем захватывающей истории. Подобная форма дает возможностьмаксимально погрузиться в действо, став полноправным участником повествования.10 марта, суббота10 и11 марта в Москве пройдет Международная профессиональная музыкальная премия "BraVo",которая вручается в области популярной музыки и классического искусства. В ее рамкахсостоятся два восхитительных гала-концерта с участием мировых звезд. Местом проведенияпервого дня станет Государственный Кремлевский Дворец. В этот вечер выступят специальныегости с мировым именем – легендарный Род Стюарт (Rod Stewart), певец Сил(Seal), группа "Europe", группа "Duran Duran", французская певица Zaz, знаменитыйитальянский певец Эрос Рамазотти (Eros Ramazzotti). Почетным гостем станет киноактерЭнди Гарсиа (Andy Garcia). Состоятся выступления и ярких отечественных звезд. Насцену выйдут: Юрий Антонов, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Николай Басков, Зара,Сергей Лазарев, Ани Лорак, группа "Serebro" и другие.Приятнымярким дополнением станут номера артистов из стран-партнеров Премии "BraVo", в ихчисле популярная певица из Китая София Хуанг (Sophia Huang), южнокорейский исполнительБабилон (BABYLON), известный певец из Индонезии Сандхи Сондоро (SandhySondoro), японская группа "Камен Дзеси" ("Kamen Joshi"), звезда ОАЭ Хуссейн АльДжасми (Hussain Al Jassmi). Всего на премии в эти два дня будет представлено 24номинации – 12 в области популярной музыки и 12 в сфере классического искусства,а также специальные номинации Оргкомитета Премии "BraVo".В "КрокусСити Холле" даст большой сольный концерт певица Елка. Она получила известность в2005 году, сразу после выхода дебютных композиций "Город обмана" и "Девочка-студентка".Но она не стала артисткой, выстрелившей лишь однажды, а на протяжении долгих летпоставляла в эфиры радиостанций свежие хиты, которые публика принимала очень тепло.Традиционно на подобных масштабных концертах певица выступает с расширенным составоммузыкантов: это гитарист, басист, клавишник, ударник, диджей и духовые. Также задействуетсятанцевальный коллектив и креативная команда, которая занимается оформлением сцены,видеоряда и постановкой танцевальных номеров.10 и14 марта в Театре танцев Аллы Духовой TODES покажут спектакль "ATTENTION". Это постановкао неудержимой силе любви и красоте жизни, которая поражает возможностями современнойхореографии. Зрителям предстоит захватывающее путешествие по просторам человеческойдуши. Артисты без слов расскажут в танце о сложнейшем мире взаимоотношений мужчиныи женщины, покажут пламенную страсть и счастье без границ.В "ГлавClubGreen Concert" выступит культовая отечественная рок-группа "Пикник" с программой"Лучшее". Будут исполнены главные хиты разных лет. Прозвучат такие композиции, как"Египтянин", "У Шамана три руки", "Королевство Кривых", "Говорит и показывает", а также новые песни из альбома "Искры иканкан". А еще можно будет ожидать и оригинальные сценические придумки: звуковыеквадрофонические спецэффекты и специально приготовленные визуальные иллюзии.11 марта, воскресеньеВторойдень Международной профессиональной музыкальной премии "BraVo" ознаменуется торжественныммероприятием на Исторической сцене Большого театра. Его посетят такие мировые звездыклассической сцены, как Хосе Каррерас (Jose Carreras), Светлана Захарова, Анна Нетребко,Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава. Почетным гостем станет Теодор Курентзис. Помимо этого,на сцену выйдут знаменитые артисты из стран Азии: Суми Чо (Sumi Jo – РеспубликаКорея), Сейичи Фурукава (Seiichi Furukawa – Япония), Лианг Ли (Liang Li – Китай),Энхбатын Амартувшин (Enkhbatyn Amartüvshin – Монголия). Специальными гостями церемониибудут Венсан Кассель (Vincent Cassel) и Тина Кунаки (Tina Kunakey). Не вызывает никаких сомнений, что премия"BraVo" станет одним из самых ярких и значимых культурных событий этой весны и годав целом.В ГМИИим. А.С. Пушкина пройдет очередная акция "Я покажу тебе музей". Студенты Клуба юныхискусствоведов (от 13 до 18 лет) покажут посетителям знаменитый музей, заняв местаадминистраторов, экскурсоводов и смотрителей-консультантов. Гости смогут большеузнать о жизни заведения, его коллекции, а также об отдельных произведениях. Главнаятема акции – путешествие во времени. Посетители пройдут по залам в сопровожденииисторических и легендарных героев – Сократа, Ричарда Львиное Сердце, Марины Цветаевойи других. Публику ждут специальные экскурсии, мини-лекции, презентации проектов-исследованийи множество других интересных вещей.В МумийТролль Music Bar выступит знаменитая итальянская группа Matia Bazar, прославившаясяв 70-80-х годах. В обновленном составе музыканты презентуют новый сингл "VersoIl Punto Piu Alto" и исполнят мировые хиты в актуальном саунде и аранжировках:Stringimi, Angelina, Ti Sento, Cavallo Bianco, Noi, Vacanze Romane, Stasera CheSera, C’e Tutto Un Mondo. Специальным гостем вечера станет друг и соратник группы,осетинский певец из Флоренции, сочетающий в своем репертуаре традиции российскойпоп-музыки и итальянскую мелодику – ALAN. Музыкант презентует новую лирическую композицию"Мама".В Театрена Таганке покажут рок-н-драму "Вий", созданную по мотивам одноименной повести Н.В.Гоголя. Классическое произведение дополнят музыкально-поэтические тексты рок-бардаВени Д’ркина (Александр Литвинов), трагически ушедшего в 1999 году. Хома Брут, Панночка,три казака-ведьмака не только сами ведут свои музыкальные партии, но и создают звуковойряд спектакля: актеры, занятые в спектакле, одновременно являются и его музыкантами.12 марта, понедельникВ КрокусСити Холле группа Evanescence представит свой новый студийный альбом "Synthesis".Пластинка состоит как из абсолютно новых песен, так и хитов прошлых лет, исполненныхв синтезе с оркестровой и электронной музыкой. Само живое выступление также пройдетв сопровождении симфонического оркестра. Evanescence прославилась в 2003 году послевыхода дебютного альбома, когда сразу несколько композиций из него получили бешеннуюпопулярность. Как изменился коллектив во главе с несравненной Эми Ли за эти 15 летможно будет увидеть лично.В ЦентральномДоме Актера покажут спектакль "Про мою маму и про меня". Постановка рассказываето взаимоотношениях матери и дочери. Здесь и подростковые комплексы, и психологиявыживания, и поиски своего жизненного пути, и первая любовь – об этом будет рассказанос доброй улыбкой и затаенной грустью. Радиоспектакль по этой пьесе стал лауреатомМеждународного фестиваля Европейского радиовещательного союза "Приз Европы" в Берлине.13 марта, вторникВ МумийТролль Music Bar певица и композитор AMARIA в расширенном составе музыкантов представитсвой новый рок-альбом "Бессонница". Гости концерта смогут проголосовать за лучшую,по их мнению, песню с альбома. И на композицию, набравшую большее число голосов,будет снят видеоклип. Публику ждут подарки и розыгрыши призов.13-15марта в Институте русского реалистического искусства пройдет курс "Что тебе подарить".Этот весенний интенсив по работе с акварелью. Занятия будут вестись в живописноминтерьере здания конца XIX века. Гостей ждут постановка натюрморта, краски, кисти,музыка и приятные напитки. Это отличное и полезное времяпрепровождение. На занятияможно прийти даже парами – это замечательный интересный вид совместного досуга.В КрокусСити Холле на большом экране покажут оскароносный фильм-катастрофу Джеймса Кэмерона"Титаник" в сопровождении большого симфонического оркестра, кельтских инструментови хора сопрано. Зрители вновь увидят знаменитую киноисторию, но на сей раз на первыйплан выйдет саундтрек. Музыкальные шедевры Джеймса Хорнера исполнят десятки музыкантовпод управлением голландского дирижера Эрнста Ван Тила, композиции в реальном временибудут синхронизироваться с видеодорожкой.14 марта, средаВ культурномцентре "Москвич" выступит первая контрабас-балалайка России Михаил Дзюдзе с программой"Странствующий контрабас". В качестве специального гостя выступит пианист ДаниилКрамер. Концерт примечателен тем, что будет исполнен на самом большом по размерам,мощном и низком по тону инструменте семейства балалаек – контрабасе-балалайке всопровождении Государственного академического оркестра солистов "Русские узоры".Михаил Дзюдзе открыл новые приемы игры на контрабасе-балалайке и первым сделал этотансамблевый инструмент солирующим. "Мне кажется, что какой-то поворот в музыке сегодняпроисходит, что-то новое создается в национальной культуре. Появляется новый, живойинтерес к народной музыке", – говорит артист.Музыкальныйпраздник для всех любителей группы Led Zeppelin состоится в Крокус Сити Холле. Насцену выйдет один из ведущих в мире трибьют-коллективов – Led Zepagain. Это одно из самых точных и аутентичных воплощенийкультовых рокеров, которое успешно колесит по городам и континентам. Можно бытьуверенными, что прозвучат лучшие хиты Led Zeppelin с "тем самым звкчанием" и с "тойсамой атмосферой".В ГосударственномКремлевском Дворце выступит легенда французского шансона – непревзойденная МирейМатье. Публика с головой погрузится в неповторимую атмосферу французской романтики.Яркая и обаятельная певица, да и просто женщина, подарит гостям настоящий "вечерв Париже".15 марта, четвергВ клубе"16 тонн" выступит отправившаяся после группы "Ленинград" в сольное плавание АлисаВокс. Артистка уже успела с 2016 года выпустить несколько крепких синглов. И вотна грядущем концерте она презентует новую пластинку – "Новая Алиса Вокс". Организаторыобещают, что зрителей будут ждать все новинки, а также уже проверенные временемхиты.В киновыходит фильм "Tomb Raider: Лара Крофт" – очередная экранизация знаменитой сериикомпьютерных игр. Дочь искателя приключенийпытается найти своего пропавшего отца, но безуспешно. Однако в какой-то момент событияприобретают неожиданный поворот и запускают череду путешествий, опасных ситуацийи погонь.