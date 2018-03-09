Звонок из парткома в церковь:
- Батюшка, подсобите стульями, завтра партсобрание - некуда людей посадить.
- Не дам! Прошлый раз дал. Все спинки матерными словами исписали!
- А-а-а-а! Стульев не дадите - не дадим пионеров в церковный хор.
- Не дадите пионеров в церковный хор - не дам монахов на субботник.
- Не дадите монахов на субботник - фиг вам, а не комсомольцев на крестный ход.
- Не будет комсомольцев на крестный ход - не будет вам монашек в сауну!!!
- А вот за такие слова, батюшка, можно и партбилет на стол положить!!!
еще анекдот!