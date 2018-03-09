× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/09-03-2018-global-hawk-ponablyudal-za-krymom-i-donbassom.html" target="_blank">Global Hawk понаблюдал за Крымом и Донбассом</a> - Американский разведывательный дрон RQ-4A Global Hawk провел разведку у побережья Крыма. Беспилотник с бортовым номером 10-2043 поднялся с сицилийской авиабазы Сигонелла, а затем за несколько часов на высоте 16 тысяч метров облетел западное и южное побережье полуострова.