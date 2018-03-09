Американский разведывательный дрон RQ-4A Global Hawk провел разведку у побережья Крыма. Беспилотник с бортовым номером 10-2043 поднялся с сицилийской авиабазы Сигонелла, а затем за несколько часов на высоте 16 тысяч метров облетел западное и южное побережье полуострова.
Американский разведывательный дрон RQ-4A Global Hawk провел разведку у побережья Крыма. Беспилотник с бортовым номером 10-2043 поднялся с сицилийской авиабазы Сигонелла, а затем за несколько часов на высоте 16 тысяч метров облетел западное и южное побережье полуострова, сообщает CivMilA в Twitter.