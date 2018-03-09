Конвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций, отправка которого в Восточную Гуту накануне была отменена из-за участившихся обстрелов со стороны боевиков, должен отправиться туда сегодня, 9 марта.

Конвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций, отправка которого в Восточную Гуту накануне была отменена из-за участившихся обстрелов со стороны боевиков, должен отправиться туда сегодня, 9 марта.Об этом рассказал журналистам генерал-майор Владимир Золотухин — представитель российского Центра по примирению враждующих сторон, при поддержке которого пройдет гуманитарная акция. По его словам, решение о заходе в Восточную Гуту гуманитарного конвоя с продуктами питания и медикаментами было принято в ночь на пятницу.В 09:00 по местному времени (10:00 по Москве) в Восточной Гуте началась одиннадцатая гуманитарная пауза. Открыты сразу два гуманитарных коридора: один пункт пропуска, как и ранее, действует в населенном пункте Эль-Вафидин, второй — южный выход — открыт в населенном пункте Млеха.Предыдущая гуманитарная акция при поддержке Центра по примирению враждующих сторон прошла в понедельник, 5 марта, напоминает ТАСС. Конвой из 45 грузовиков и мобильного госпиталя тогда доставил 247 тонн гуманитарного груза в город Дума. Боевики, в свою очередь, выпустили 13 мирных жителей, в том числе пятерых детей.