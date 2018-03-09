Госавтоинспекторы не оставили ни одну даму без букета цветов, а также подготовили для них подарки от ГИБДД...

В преддверии Международного женского дня сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи».По сложившейся традиции автоинспекторы на пост-пикете поздравляли женщин-автолюбителей с Международным женским днем. Сюрпризом стали стихи, прочитанные полицейскими в адрес милых дам.Госавтоинспекторы не оставили ни одну даму без букета цветов, а также подготовили для них подарки от ГИБДД и сделанные своими руками светоотражающие брелоки в форме восьмерки – символа праздника.Полицейские зарядили девушек бескрайним позитивом и праздничным настроением и пожелали им дорог без пробок, большого счастья, любви и здоровья.Все автоледи были приятно удивлены и растроганы таким прекрасным сюрпризом.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56