Госавтоинспекторы не оставили ни одну даму без букета цветов, а также подготовили для них подарки от ГИБДД...
В преддверии Международного женского дня сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи».
По сложившейся традиции автоинспекторы на пост-пикете поздравляли женщин-автолюбителей с Международным женским днем. Сюрпризом стали стихи, прочитанные полицейскими в адрес милых дам.
Госавтоинспекторы не оставили ни одну даму без букета цветов, а также подготовили для них подарки от ГИБДД и сделанные своими руками светоотражающие брелоки в форме восьмерки – символа праздника.
Полицейские зарядили девушек бескрайним позитивом и праздничным настроением и пожелали им дорог без пробок, большого счастья, любви и здоровья.
Все автоледи были приятно удивлены и растроганы таким прекрасным сюрпризом.
Пресс-служба УВД по ЮЗАО
(499) 129-75-56