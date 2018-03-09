09.03.2018

2018-03-09 17:50:25

Известный футболист умер во сне в 18 лет

Во Франции умер защитник молодежной академии футбольного клуба "Тур" Тома Родригес. Тело спортсмена нашли в его доме.



Причины смерти футболиста не называются. В пресс-службе футбольного клуба сообщили, что он скончался во сне.