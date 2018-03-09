Почетными гостями мероприятия стали действующие сотрудницы полиции, ветераны, а также вдовы сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей...

В преддверии весеннего праздника в актовом зале УВД по ЮАО прошел праздничный концерт с участием сотрудников органов внутренних дел, представительниц Общественного совета при УВД и студентов Юридического колледжа, председателя Женского совета.Почетными гостями мероприятия стали действующие сотрудницы полиции, ветераны, а также вдовы сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей.Первым со словами поздравлений от лица всех мужчин управления, выступил начальник УВД по ЮАО генерал-майор полиции Роман Плугин. Он от души пожелал представительницам прекрасного пола оставаться такими же неотразимыми, оптимистичными и мудрыми, что, безусловно, влияет и на качество работы управления.Роман Плугин отметил, что сотрудницы Управления активно участвуют в различных мероприятиях и акциях, проводимых МВД, спортивных соревнованиях и всероссийских конкурсах, где чаще всего достигают высоких результатов и вместе с тем успевают заниматься семейным бытом, воспитывать детей и постоянно совершенствоваться. Также с искренними и теплыми поздравлениями к женщинам - полицейским обратилась председатель женского Совета УВД по ЮАО подполковник внутренней службы Галина Белошенко.Торжественное мероприятие продолжилось вручением почетных грамот и благодарностей лучшим сотрудницам управления. Также были подведены итоги смотр - конкурса «Весеннее настроение», на котором в честь праздника были представлены творческие работы сотрудниц подразделений УВД по ЮАО и объявлены победители.Концертная программа, организованная в рамках празднования 8 Марта с участием студентов Юридического колледжа, особенно порадовала сидящих в зале. Для женщин звучали лучшие отечественные композиции, трогательные стихи и танцевальные номера в исполнении слушателей колледжа.В этот день со сцены не переставали звучать слова благодарности и поддержки в адрес присутствующих дам.В заключительной части праздничного мероприятия женщинам были подарены цветы и подарки.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22