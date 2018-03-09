Армия Великобритании окажет помощь спецслужбам, расследующим покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Армия Великобритании окажет помощь спецслужбам, расследующим покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Военные эвакуируют несколько машин с места происшествия, пишет ТАСС.Как рассказали в Скотланд-Ярда, "военные будут оказывать содействие на протяжении всего расследования".Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом у торгового центра The Maltings. Врачи больницы Солсбери оценивают их состояние как критическое. Вместе с ними отравились еще 20 человек, включая офицера полиции, который вступил в первый контакт с пострадавшими.По данным Sky News, Скрипаль и Юлия могли отравиться в доме, в котором последние годы проживал бывший полковник ГРУ.В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ и приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен звания и наград. Спустя шесть лет Скрипаля обменяли на российских разведчиков в США.