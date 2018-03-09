Силы около 180 военных были брошены на помощь полиции, расследующей дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Это военнослужащие морской пехоты и личный состав подразделений радиационной, химической и биологической защиты, которые получили информацию из военной лаборатории Портон-Даун, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Силы около 180 военных были брошены на помощь полиции, расследующей дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Это военнослужащие морской пехоты и личный состав подразделений радиационной, химической и биологической защиты, которые получили информацию из военной лаборатории Портон-Даун, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.Скотленд- Ярд сообщил, что помощь военных понадобилась для того, чтобы очистить место происшествия, так как оно могло быть заражено отравляющим веществом, передает ТАСС.В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 Скрипаль был передан США в рамках обмена осужденными за шпионаж .4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери.Глава британского МИД Борис Джонсон сравнил дело Скрипаля с делом экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году, и пригрозил санкциями, если обнаружится причастность Москвы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности помогать в расследовании.