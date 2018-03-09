Пилот сообщил диспетчеру о неисправности и попытался вернуться на аэродром, однако не сумел этого сделать. Самолет врезался в землю и взорвался. В результате инцидента погибли два человека, находившиеся на борту.

Частный самолет Piper PA-31P разбился в аэропорту города Ларедо, расположенного в штате Техас. Инцидент, произошедший утром в минувший четверг, 8 марта, попал на видео.По информации СМИ, практически сразу после взлета пилот сообщил диспетчеру о неисправности – по словам летчика, из двигателя его самолета шел дым.Piper попытался вернуться на аэродром вылета, однако по неустановленной пока причине, врезался в землю в непосредственной близости от зданий, примыкающих к территории аэропорта, после чего взорвался.Два человека, находившиеся на борту разбившегося самолета, погибли.