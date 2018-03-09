Уругвайский нападающий французского футбольного клуба Пари Сен-Жермен Эдинсон Кавани хочет покинуть команду в летнее трансферное окно, так как недоволен своим положением и ролью в клубе.

Уругвайский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани хочет покинуть команду в летнее трансферное окно, так как недоволен своим положением и ролью в клубе.Нападающий рассчитывал стать главной звездой "ПСЖ" после ухода из клуба Златана Ибрагимовича, отмечает Чемпионат.com со ссылкой на Le Parisien. Однако приход в команду Неймара разрушил ему планы. Действующий контракт Кавани в парижанами истекает летом 2020 года. Форвардом уже интересуются клубы из Англии и Испании.Ранее стало известно, что Неймар также хочет покинуть "ПСЖ" и вернуться в "Барселону". Нападающего не устраивает уровень чемпионата Франции.