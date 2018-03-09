Танцовщица Анастасия Волочкова удивила яркими кадрами с дискотеки в поселке Отрадное. Пользователи Сети выпали в осадок от увиденного.

Танцовщица Анастасия Волочкова удивила яркими кадрами с дискотеки в поселке Отрадное. Пользователи Сети выпали в осадок от увиденного.Звезда развлекалась в элитном конном клубе. Ролик, записанный во время праздника, она опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram.Виде повеселило пользователей. "Как вы стали балериной? Если у вас совсем нет слуха! Настя не выкладывайте такие видео,не позорьте себя! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет комментатор. "Правда, как она в Большой попала? Через кровать , наверное!" – поддерживает второй.Некоторые даже не поняли, какой танец пыталась показать Волочкова. Кто-то подметил, что это больше похоже на конвульсии. "Скорую надо ей...и в Кащенко...тут диагноз..." – авторитетно заявляет один из пользователей. "Вы такая трудяга))берегите себя,и подумайте всё-таки о наркологе", – отправляет звезду на лечение другой.Материал дополняется