У короля Швеции Карла XVI Густава появился седьмой внук. Младшая дочь, принцесса Мадлен родила девочку. Роды прошли в госпитале Дандерюд в Стокгольме ночью 9 марта, сообщила пресс-служба королевского дворца.

У короля Швеции Карла XVI Густава появился седьмой внук. Младшая дочь, принцесса Мадлен родила девочку. Роды прошли в госпитале Дандерюд в Стокгольме ночью 9 марта, сообщила пресс-служба королевского дворца.Муж Мадлен, американский бизнесмен Кристофер О'Нил отметил, что королевская семья рада прибавлению и тому, что у их с Мадлен детей появилась сестра.Первую дочь принцессы Мадлен, родившуюся в феврале 2014 года, назвали Леонор Лиллиан Мария. Второй сын Николас появился у четы в июне 2015 года, передает ТАСС.