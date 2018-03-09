Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон так и не встретились в Аддис-Абебе. Встреча не состоялась и уже не состоится, - сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. - Будем искать другую возможность.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон так и не встретились в Аддис-Абебе. "Встреча не состоялась и уже не состоится, — сообщил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков. — Будем искать другую возможность".Глава МИД России Лавров прибыл в Эфиопию накануне вечером, тогда как госсекретарь США уже находился в Аддис-Абебе в рамках своего африканского турне, передает РИА Новости. Ранее в посольстве России в США отметили, что два министра не только находились в один день в одном городе, но и пребывали одновременно в одном отеле.Ажиотаж вокруг возможной встречи Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии, где они оба были в четверг, 8 марта, возник после заявлений госдепартамента о том, что запрос о такой встрече со стороны России не поступал. При этом российское посольство в США сообщило, что запрос о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном был направлен еще 2 марта.Как отметил Лавров, после того как не состоялась встреча в Нью-Йорке на полях заседания Совета Безопасности ООН, Тиллерсон сам предлагал найти удобное место и время для встречи. Когда стало известно, что их графики пересекаются в Эфиопии, соответствующее предложение было передано.Накануне Сергей Лавров опроверг утверждения Госдепартамента США о том, что обсуждения его возможной встречи в Эфиопии с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном не было. Перед этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Госдепартаменте США сказали неправду о том, что запрос на встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона к ним не поступал.