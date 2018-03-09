Глава МИД РФ на совместной пресс-конференции с председателем комиссии Африканского союза назвал голословными обвинения в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Глава МИД РФ на совместной пресс-конференции с председателем комиссии Африканского союза назвал голословными обвинения в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.По его словам, до сих не было представлено ни одного факта, доказывающего вмешательство Москвы. При этом Лавров добавил, что Россия готова содействовать расследованию.Ранее, 5 марта, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия близ одного из торговых центров подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Пострадавшие были срочно госпитализированы.Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.Трансляцию совместной пресс-конференции главы МИД РФ Сергей Лаврова с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом вели телеканал "Россия 24" и сайт "33Live.RuRu".