Россия всегда выступает за то, чтобы диалог по стратегической стабильности с США продолжался. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на призыв сенаторов США к проведению переговоров по стратегическим вопросам и продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Россия всегда выступает за то, чтобы диалог по стратегической стабильности с США продолжался. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на призыв сенаторов США к проведению переговоров по стратегическим вопросам и продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.При этом Лавров подчеркнул, что "такой диалог должен развиваться на основе взаимного уважения, баланса интересов и не должен обставляться никакими предварительными условиями".Ранее ряд сенаторов США обратились к Тиллерсону с предложением начать диалог с Россией по вопросу стратегической стабильности после заявлений Владимира Путина о создании нового оружия. Данное обращение подписали всего четыре сенатора из ста членов верхней палаты Конгресса, передает ТАСС.