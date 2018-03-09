В субботу, 10 марта, в Москве и области вновь ожидается снегопад, рассказали в Гидрометцентре России. По прогнозам синоптиков, он не будет интенсивным: в течение субботы выпадет лишь около трех сантиметров снега.

В субботу, 10 марта, в Москве и области вновь ожидается снегопад, рассказали "Интерфаксу" в Гидрометцентре России. По прогнозам синоптиков, он не будет интенсивным: по предварительным расчетам, в течение субботы выпадет лишь около трех сантиметров снега.Температура воздуха днем при облачной погоде с прояснениями составит от минус четырех до минус шести градусов. В следующие дни осадков пока не предвидится.Первые оттепели этой весны, по прогнозам метеорологов, в Москве можно ждать со вторника — дневные температуры могут подняться до плюс трех градусов. Однако ночи пока останутся морозными. По данным с начала марта среднесуточная температура ниже нормы на 5,3 градуса.