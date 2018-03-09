Не менее семи человек погибли в результате взрыва, прогремевшего у шиитской мечети в столице Афганистана Кабуле. Еще семеро получили ранения, сообщил в Фейсбуке представитель МВД страны Наджиб Даниш. По сообщению афганского телеканала TOLOnews, один из погибших - полицейский.

Не менее семи человек погибли в результате взрыва, прогремевшего у шиитской мечети в столице Афганистана Кабуле. Еще семеро получили ранения, сообщил в "Фейсбуке" представитель МВД страны Наджиб Даниш. Между тем, афганский телеканал TOLOnews приводит со ссылкой на собственные источники данные по меньшей мере о 10 погибших и 22 раненых.Взрыв прогремел во время проведения мероприятия, приуроченного к годовщине смерти бывшего лидера афганских шиитов Абдула Али Мазари, передает "Интерфакс". Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, когда полицейские остановили его для проверки. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за этот теракт.