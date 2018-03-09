В УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве врио начальника УВД полковник полиции Сергей Василевский поздравил женский личный состав с Международным женским днем...

В УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве врио начальника УВД полковник полиции Сергей Василевский поздравил женский личный состав с Международным женским днем.Перед входом в актовый зал, где прекрасных женщин ждал праздничный концерт, мужчины поздравили своих коллег с праздником и подарили им цветы.Собравшиеся посмотрели фильм, который мужчины-полицейские специально подготовили для женщин. Герои киноленты – сотрудники полиции из различных подразделений столичной полиции поздравили представительниц прекрасного пола с весенним женским праздником и подарили им цветы.С поздравлениями к прекрасной половине полиции Северного округа обратился Сергей Василевский. Руководитель отметил нелегкие условия несения службы женщинами-полицейскими. «Профессия полицейского давно уже перестала быть мужской. Ежедневно женщины в различных подразделениях системы МВД несут службу наравне с мужчинами и на профессиональном уровне выполняют возложенные на них обязанности», – отметил Сергей Борисович.Сотрудники из различных подразделений УВД по САО за добросовестное выполнение служебных обязанностей из рук руководства Управления получили Почетные грамоты ГУ МВД России по г. Москве и УВД по САО. Начальник окружного Управления пожелал им успехов на службе и карьерного роста.Вторая часть торжества была творческой. Артисты исполнили популярные музыкальные композиции, а присутствующие им подпевали. В зале царила веселая и дружественная атмосфера, наполненная счастьем, добротой и позитивным настроем.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29