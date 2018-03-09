09.03.2018

2018-03-09 11:55:29

На юге Москвы загорелся рынок

Утром 9 марта в столичном районе Царицыно произошел пожар. Огонь возник в здании на территории рынка.



Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе московского управления ведомства.