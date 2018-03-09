Сидят на дереве три вампира... Вдруг один срывается с места и полетел. Через час прилетает: зубы все в крови и говорит своим товарищам:
- Вон видите во-он то-о село???
- М-гу!
- Я там у всех маленьких детей выпил кровь!!!
- ???
Срывается с места другой вампир... Через час прилетает: зубы все в крови и говорит:
- Вон видите во-он то-о село???
- М-гу!
- Я там у всех девочек-целочек выпил кровь!!!
- ???
Третий срывается с места... Через пять минут прилетает: морда вся в крови... Его спрашиваю товарищи:
- Что случилось???
- Вон видето вон то-о дерево???
- Ну?!
- А я его не заметил...
еще анекдот!