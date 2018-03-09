Усталый коммивояжер остановился в маленьком городишке и пытается снять номер в единственном отеле. Администратор ему отвечает:
- Все номера заняты! Есть только свободная кровать в номере на двоих, но должен предупредить, что ваш сосед ужасно
храпит, даже постояльцы из соседних номеров жалуются.
- Нет проблем. Мне это не помешает выспаться.
Наутро он, бодренький, выспавшийся, спускается вниз.
Удивленный спрашивает:
- Как отдохнули?
- Прекрасно!
- Неужели Вам не мешал храп соседа?
- О нет! Когда я зашел в комнату сосед уже спал. Я подошел к нему, поцеловал в щечку и сказал: ""Спокойной ночи, красавчик!"" После чего, сосед боялся заснуть даже на
минутку и всю ночь то и делал, косился на меня...
еще анекдот!