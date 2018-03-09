09.03.2018

2018-03-09 17:40:26

На юго-востоке Москвы случилась страшная авария

На юго-востоке Москвы днем 9 марта произошло жуткое ДТП. Столкнулись две иномарки.



Есть пострадавшие. Одного из них эвакуировали вертолетом в ближайшую больницу. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает агентство городских новостей "Москва".