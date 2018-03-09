Якобы похищенный в Камышине (Волгоградская область) 45-летний мужчина заявил, что претензий ни к кому не имеет, опрошенные следователями похитители объяснили, что везли своего товарища в багажнике Porsche Cayenne, чтобы он не испортил обивку нового салона после удачного празднования 8 марта.

Якобы похищенный в Камышине (Волгоградская область) 45-летний мужчина заявил, что претензий ни к кому не имеет, опрошенные следователями "похитители" объяснили, что везли своего товарища в багажнике Porsche Cayenne, чтобы он не испортил обивку нового салона после удачного празднования 8 марта.Ранее в полицию обратился житель Камышина с сообщением, что 8 марта в половине 10 вечера на Пролетарской улице неизвестные избили и увезли в багажнике черного внедорожника мужчину. Мужчину и женщину задержали, они были пьяны и факт похищения отрицали, передает "Интерфакс".