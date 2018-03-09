Постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя считает, что Киев не только воюет со своими гражданами, но и культивирует в обществе ненависть к России. Он также предложил коллегам вспомнить, с чего началось противостояние на Украине.

Постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя считает, что "Киев не только воюет со своими гражданами, но и культивирует в обществе ненависть к России". Он также предложил коллегам вспомнить, с чего началось противостояние на Украине, передает телеканал "Россия 24"."После госпереворота к власти пришли люди, которые при полном попустительстве и поддержке стран Запада пытались выдавить "все русское" из местного населения. Жители Крыма и Донбасса оказались категорически против", — добавил дипломат.Небензя уверен, пока Киев не осознает порочность политики военного давления, изменений не будет. И напомнил, что вернуть полный контроль над восточными границами власти Украины смогут только после того, как в полном объеме выполнят Минские соглашения.