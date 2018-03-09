Отец с сыном сидят на рыбалке. Час сидят, другой - не клюет.
Отец говорит сыну: "Слышишь, сынок, там у нас манка есть, дай ка - может на манку будет клевать."
Сын отвечает: "Пап, а я манку съел".
Отец: "Ну ладно, сынок".
Сидят дальше. Опять не клюет.
Отец: "Сынок, там мама бутерброды сделала, давай сюда. Может на хлебушек клевать будет."
Сын: "Пап, а я бутерброды съел"
Отец: "Ну ладно, сынок"
Сидят дальше. Час проходит, второй, холодно, дождик пошел. Отец говорит сыну: "Ладно сын, доедай червей и пошли домой".
еще анекдот!