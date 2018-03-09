Бразильский нападающий французского футбольного клуба Пари Сен-Жермен Неймар в 2019 году хочет вернуться в Барселону. О своем желании форвард сообщил бывшим одноклубникам, тренеру и руководителям каталонской команды.

Бразильский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар в 2019 году хочет вернуться в "Барселону". О своем желании форвард сообщил бывшим одноклубникам, тренеру и руководителям каталонской команды.Неймар сожалеет о своем решении летом 2017 года перейти в стан парижан за 222 миллиона евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на Mundo Deportivo. Отмечается, что форварда не устраивает уровень чемпионата Франции. Контракт Неймара с "ПСЖ" рассчитан до июня 2022 года.