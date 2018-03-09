Поступил пацан из села в Киев, в институт. Мама ему собрала торбы, сели на дорожку, и начала она ему (сыну) наставительную речь толкать:Смотри, сынок, ты уже взрослый, едеш в Киев, будеш учится, но скажу тебе одну вещь, - делай в Киеве, что хочеш, только никогда не ходи на Крещатик - получиш п..зды.
Сынок на ус намотал наставление, поехал. Проучился 5 лет, получил диплом, и думает: ""Прожил я в Киеве 5 лет, стал практически местным, съезжу все-таки на Крещатик"".
Приехал, идет. Во все стороны смотрит, удивляется, и тут на встречу ему два амбала - 2X2. ""Ну все, - думает - попал. Ну что делать, надо прорыватся."" Подлетает он и самому здоровому в репу - БАХ, нокаут, пока другой был в шоке, пацан и ему в лоб. Короче от..здил их - и ноги в руки.
А амбалы, когд
еще анекдот!