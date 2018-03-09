В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Лос-Анджелес Кингз на домашнем льду одержал победу над Вашингтон Кэпиталз. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Лос-Анджелес Кингз" на домашнем льду одержал победу над "Вашингтон Кэпиталз". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.В составе победителей шайбы забросили Джефф Картер (16-я минута), Тревор Льюис (30-я) и Кайл Клиффорд (59-я). У "Вашингтона" отличился Якуб Врана (26). Российские игроки "Кэпиталз" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.В других матчах игрового дня "Эдмонтон Ойлерз" дома в серии буллитов переиграл "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1), а "Сан-Хосе Шаркс" на своем льду сломил сопротивление "Сент-Луис Блюз" (2:0).