Бывший президент США Барак Обама ведет переговоры с американской компанией потокового видео Netflix относительно возможности своего участия в съемках серии шоу. По информации американских журналистов, Netflix готова заплатить Обаме и его жене приличные деньги за эксклюзивный контент.

Бывший президент США Барак Обама ведет переговоры с американской компанией потокового видео Netflix относительно возможности своего участия в съемках серии шоу. Переговоры близятся к завершению, пишет ТАСС.По информации американских журналистов, Netflix готова заплатить 56-летнему Обаме и его жене Мишель приличные деньги за эксклюзивный контент. Однако точная сумма, оговоренная в проекте контракта, не называется.Предполагается, что Обаме будет поручено стать модератором дискуссий в передачах, посвященных проблемам здравоохранения, избирательных прав, иммиграции, внешней политики, изменения климата на планете, здорового питания. Затрагивать политические темы, и в частности деятельность нынешнего американского лидера Дональда Трампа не планируется.Сервис Netflix, основанный в 1997 году, предоставляет услуги по доставке потокового видео через интернет. С 2013 года компания производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи, среди которых "Карточный домик" (House of Cards), "Очень странные дела" (Stranger Things), "Сорвиголова" (Daredevil), "Нарко" (Narcos). По данным на июль 2017 года, у Netflix было более 100 миллионов подписчиков по всему миру.