Мужик приходит в зоопарк и подходит к клетке с обезьяной. Обезьяна, увидев его, оттягивает пальцем нижнее веко своего глаза. Мужик удивился, подошел к сторожу и спросил, что же это означает.
Сторож ответил: "Это она тебя на х%й посылает".
Мужик обиделся, достал палку колбасы, подошел к клетке, сунул эту палку себе между ног и начал ею размахивать. Обезьяна проделывает тоже самое со своим членом. Мужик водит по прутьям клетки колбасой - и обезьяна тоже, членом. В конце концов мужик откусывает здоровенный кусок колбасы! Обезьяна спокойно оттягивает нижнее веко...
еще анекдот!