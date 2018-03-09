Столичными полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии и представителями общественности обеспечена охрана правопорядка и безопасности...

Столичными полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии и представителями общественности обеспечена охрана правопорядка и безопасности при проведении футбольного матча между командами ФК "ЦСКА" (Москва, Россия) и "Лион" (Лион, Франция).Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в ходе спортивного мероприятия не допущено.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.