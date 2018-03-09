Знаменитый певец Александр Серов 8 марты выступил с концертом в Ростове-на-Дону. Некоторых фанаток выступление откровенно разочаровало.
Знаменитый певец Александр Серов 8 марты выступил с концертом в Ростове-на-Дону. Некоторых фанаток выступление откровенно разочаровало.
Больше всего претензий у зрителей было к внешнему виду исполнителя. Он вышел на сцену с джинсах, которые, кажется, не подходили ему по размеру.
Обрюзгшее тело тоже не добавляло шарма. В итоге встреча с кумиром, которую с нетерпением ждали сотни ростовчанок, стала полным разочарованием, передает портал privet-rostov.ru.
"Нужно что-то делать! Надо чтобы костюмчик сидел как надо, по-королевский, ни меньше", – пишет один из комментаторов. Другой отвечает ему, что голос Серова перекрывает все изъяны.
Примечательно, что многие действительно предпочли не обращать внимание на внешний вид певца. Поклонники его творчества считают, что главное – безупречное исполнение любимых хитов.
"Столько энергии , зарядилась на весь год. Александр, какой же Вы талантливый, открытый и позитивный", – восхищается фанат. "Что значит человек легенда, браво маэстро!" – вторит ему другой.