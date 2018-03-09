Знаменитый певец Александр Серов 8 марты выступил с концертом в Ростове-на-Дону. Некоторых фанаток выступление откровенно разочаровало.

Знаменитый певец Александр Серов 8 марты выступил с концертом в Ростове-на-Дону. Некоторых фанаток выступление откровенно разочаровало.Больше всего претензий у зрителей было к внешнему виду исполнителя. Он вышел на сцену с джинсах, которые, кажется, не подходили ему по размеру.Обрюзгшее тело тоже не добавляло шарма. В итоге встреча с кумиром, которую с нетерпением ждали сотни ростовчанок, стала полным разочарованием, передает портал privet-rostov.ru."Нужно что-то делать! Надо чтобы костюмчик сидел как надо, по-королевский, ни меньше", – пишет один из комментаторов. Другой отвечает ему, что голос Серова перекрывает все изъяны.Примечательно, что многие действительно предпочли не обращать внимание на внешний вид певца. Поклонники его творчества считают, что главное – безупречное исполнение любимых хитов."Столько энергии , зарядилась на весь год. Александр, какой же Вы талантливый, открытый и позитивный", – восхищается фанат. "Что значит человек легенда, браво маэстро!" – вторит ему другой.