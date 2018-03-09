Актер театра Современник Михаил Ефремов отрицает, что сорвал постановку спектакля Не становись чужим Самарского театра оперы и балета, в которой исполняет главную роль. Подробностями и возмущенными отзывами с премьеры спектакля, прошедшей 7 марта, зрители делятся в соцсетях. По мнению актера, зрители просто не поняли черного английского юмора.

Актер театра "Современник" Михаил Ефремов отрицает, что сорвал постановку спектакля "Не становись чужим" Самарского театра оперы и балета, в которой исполняет главную роль. Подробностями и возмущенными отзывами с премьеры спектакля, прошедшей 7 марта, зрители делятся в соцсетях.Спектакль Гарольда Пинтера "Не становись чужим" — черная английская комедия, объясняет актер. "Немножко не догнали, вот и все. Точнее даже одна женщина не поняла, которая это все писала", — заявил Ефремов "MK.ru".Так столичный актер отреагировал на отзыв самарской актрисы Аллы Коровкиной в "Фейсбуке", с которого и началась волна публичного зрительского возмущения. По ее словам, спектакль театра " Современник", гастролирующего в Самаре, задержали на 35 минут, не извинившись. Затем артист Ефремов, которого и ждали, "абсолютно пьяный вышел на сцену", путал текст, а "на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно, радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару". При этом, по словам Коровкиной, билеты на спектакль стоили от 4000 до 7000 рублей, а в зале "был министр культуры, не моргнувший глазом, поэтому возмущаться было неудобно".Ефремов не согласен с такой оценкой его работы: он считает, что некоторые пользователи просто "переписали" пост Коровкиной, не разобравшись в том, что на самом деле произошло. Однако, встречаются и другие отзывы о спектакле: "Полное неуважение к зрителям со стороны главного героя"; "Мы в театр пришли, а не на рок концерт, он бы еще в толпу помочился"; "Может мы и не столичные жители, но для нас театр святое место, а не помойка и балаган, который устроил Ефремов".