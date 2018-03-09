Стратегия американского лидера Дональда Трампа по изоляции КНДР работает, что подтверждается решением Пхеньяна обсудить вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, с учетом приостановки всех ракетных и ядерных испытаний, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

Стратегия американского лидера Дональда Трампа по изоляции КНДР работает, что подтверждается решением Пхеньяна обсудить вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, с учетом приостановки всех ракетных и ядерных испытаний, заявил вице-президент США Майкл Пенс.Он подчеркнул, что северокорейские власти решили сесть за стол переговоров, несмотря на то, что Соединенные Штаты не идут им на уступки. "В тесной координации с нашими союзниками мы последовательно усиливаем давление на режим Кима", — говорится в письменном заявлении вице-президента США, распространенном в пятницу."Наша решимость непоколебима, и наша политика остается прежней: все санкции остаются в силе, и кампания по оказанию максимального давления будет продолжаться до тех пор, пока Северная Корея не предпримет конкретные, необратимые и проверяемые шаги по прекращению своей ядерной программы", — цитирует заявление ТАСС.Между тем председатель КНР Си Цзиньпин провел с Трампом телефонный разговор, в котором выразил надежду на скорейшее начало диалога между США и КНДР. Он также надеется, что стороны "достигнут позитивных результатов", передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Со своей стороны Трамп заявил в этом разговоре, что диалог на высоком уровне между КНДР и США будет в интересах всех сторон. Он также выразил надежду, что в конечном итоге проблема Корейского полуострова будет решена мирным путем. Американский лидер поблагодарил Китай за важную роль, которую он играет в урегулировании проблемы, а также заявил о желании Вашингтона и дальше поддерживать тесный диалог с Пекином по северокорейской проблематике.Готовность лидеров США и КНДР провести двустороннюю встречу приветствовала также Индия. Как подчеркнул в пятницу официальный представитель МИД этой страны Равиш Кумар, Индия "поддерживает все усилия, направленные на восстановление мира и стабильности на Корейском полуострове посредством диалога и дипломатии".Президент США Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, однако время и место встречи будут согласованы позже. При этом Трамп проявил готовность провести встречу с Ким Чен Ыном до мая.