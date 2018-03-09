Поцелуй – важная часть отношений между людьми. В нашей
стране традиция выражать эмоции и чувства при помощи губ уходит корнями в глубокое
прошлое. Поцелуй в российской культуре имеет не только сексуальный подтекст, но и
служит способом выражения приязни, почтения и уважения к другому человеку. В
этом мы все больше отличаемся от Запада, где в последние годы даже самый
безобидный поцелуй рассматривается как домогательство и оскорбление человеческого достоинства.
Поцелуй – важная часть отношений между людьми. В нашей
стране традиция выражать эмоции и чувства при помощи губ уходит корнями в глубокое
прошлое. Поцелуй в российской культуре имеет не только сексуальный подтекст, но и
служит способом выражения приязни, почтения и уважения к другому человеку. В
этом мы все больше отличаемся от Запада, где в последние годы даже самый
безобидный поцелуй рассматривается как "домогательство" и "оскорбление человеческого достоинства".
Великий русский писатель и этнограф Владимир Даль, известный
своим фундаментальным трудом "Толковый словарь живого великорусского
языка", дает такое описание поцелуя: "Целование, лобызание,
однократное приложение уст в знак любви, дружбы, привета, уважения и
прочее".
Действительно, помимо любовного поцелуя, являющегося
выражением страсти между возлюбленными, существует и дружеский поцелуй, а также
поцелуй почтения.
В нашей стране традиция поцелуев уходит корнями во времена
древней Руси. Наши предки стали использовать губы для выражения своего
отношения к другому человек примерно с X-XI веков. По времени это совпадает с
принятием и распространением христианской веры на Руси. Поцелуй в православной
вере был символом проявления любви к своему ближнему, смирения и почтения.
Вспомнить хотя бы обряды целования икон и креста.
Именно из церковной среды поцелуи распространились в народ.
Причем изначально они не имели сексуального подтекста. К примеру, супруги выражали
свою любовь с помощью объятий. Губы для проявления страсти и сексуального
желания стали использоваться на Руси несколько позднее.
После принятия христианства появилось множество обрядов,
связанных с поцелуями. Один из них – троекратное целование. Им встречали самых
дорогих гостей. Это особенный поцелуй, наполненный большим смыслом. А с XVI
века скромным "чмоком" в щечку стали благодарить хозяйку за оказанное
гостеприимство и вкусное угощение. Характерно, что этот жест на
Руси очень часто сопровождали пожеланиями здоровья.
Традиция выражения эмоций и чувств при
помощи губ в России получает серьезное развитие в екатерининское время. Каких только видов
поцелуев не было! И ритуальные, и любовные, и этикетные, и дружеские и
многие другие. Зачастую границы между ними были весьма условными.
Придворный француз Екатерины Великой Жак Маржарет писал:
"Русские при встрече. как и при расставании, целуются всегда. Это у них -
нечто вроде приветствия как среди женщин, так и среди мужчин".
Более того, ученые уже давно выяснили, что люди, которые чаще
целуются, дольше живут и меньше подвержены вредному влиянию окружающей среды.
Все благодаря выделяющимся в этот момент эндорфинам, которые обладают
успокаивающим и расслабляющим средством. Возможно, это еще одна причина, почему
русские так полюбили целоваться. В суровых климатических условиях при
колоссальном напряжении сил и энергии гормоны счастья в организме приобретают особенное
значение, помогая преодолевать все трудности и препятствия.
И если в первую половину XX века после революции традиция
поцелуев в том числе по идеологическим причинам начала уходить в прошлое, то
уже во второй половине прошлого века ее с новой силой восстановил Леонид
Брежнев. Легендой стали его знаменитые лобызания: два поцелуя в щеки и
"контрольный" – в губы. Как и в давние времена, столь большой чести
удостаивались только самые дорогие гости генсека.
Из политического поля традиция выражения чувств и эмоций с
помощью губ не исчезла и в наше время. Так, летом прошлого года президент
России Владимир Путин вышел пообщаться к жителям района Арбат в центре Москвы.
К главе государства сразу подошли местные жители и прогуливавшиеся рядом
туристы. В конце разговора Путин обнялся с одной из женщин, и она поцеловала
его в щеку. Президент ответил взаимностью.
В отличие от России, современный Запад демонстрирует
совершенно противоположную тенденцию. Все чаще использование губ
рассматривается как домогательство и даже унижение человеческого достоинства.
Всевозможные сексуальные революции, эмансипация,
"борьба за права женщин" и агрессивный, оголтелый феминизм,
получающий все большее распространение в западном обществе, сделали свое дело.
Наблюдатели уже давно отмечают, что в европейских странах и США женщина все
меньше похожа на женщину. "Мужской" внешний вид (одежда, прическа и
прочее), социальная агрессия и неприятие любых традиционных форм ухаживания со
стороны мужчины – все это стало типичным признаком современной эмансипированной западной
женщины.
Нередки случаи, когда мужчин там обвиняют в домогательствах
просто потому, что они "посмели" открыть перед женщиной дверь,
пропустить ее вперед, уступить место в транспорте, заплатить в
ресторане.
Естественно, что в таких нездоровых условиях поцелуй, даже самый невинный, уже
воспринимается как харасмент со всеми
вытекающими последствиями вроде судебных исков и миллионных компенсаций "морального
вреда".
Никто не спорит, что борьба женщин за свои права, за равные
с мужчинами возможности в плане построения карьеры и получения образования -
это хорошо. Но когда все это приобретает нынешние абсурдные и
гипертрофированные формы, на повестку дня встает вопрос о
морально-психологическом здоровье западного общества.
Апофеозом всех этих тенденций стала недавняя череда
скандалов в Голливуде, которые начались с обвинения известного кинопродюсера
Харви Вайнштейна в домогательствах. После этого в неподобающем поведении стали
обвинять музыкантов, писателей, актеров и даже политиков. Умудрились приплести
сюда даже бывшего президента США Джорджа Буша – старшего, которому, на
минуточку, 93 года.
Попытка раскрутить тему секс-скандалов была предпринята и в
России. Некие журналистки обвинили в домогательствах депутата Госдумы Леонид
Слуцкого. Якобы парламентарий делал им какие-то намеки и пытался их поцеловать.
Позже стали известны имена корреспонденток, а также те СМИ,
где они работают. И, кажется, все встало на свои места.
Обвинения против
Слуцкого выдвинули журналистки нескольких изданий, активно продвигающих либеральную повестку в российском инфополе. Периодически там публикуются материалы о якобы "ущемлении" прав представителей сексуальных
меньшинств в России, да и в целом в явно позитивном ключе оценивают многие современные тенденции в западном обществе. В том числе развернутую по
всем фронтам "борьбу за права женщин", принявшую на Западе откровенно
уродливые формы.
Однако резонанса вся эта история с
"домогательствами" не получила. Почему? Во-первых, отсутствие четких доказательств,
во-вторых, создание профильных структур, которые возьмут под контроль
расследование обстоятельств этих "дел". И, наконец, в третьих – та
самая разница в культуре и менталитете между нашим и западным обществом.
В России, где по-прежнему сохраняются и оберегаются
традиционные ценности, в том числе в плане взаимоотношений между мужчиной и
женщиной, поцелуй не рассматривается как домогательство и унижение. Для нас это
одна из форм проявления своих чувств и эмоций, позитивного и уважительного
отношения к ближнему. Россияне это прекрасно понимают, поэтому и резонанса, на
который, видимо, рассчитывали зачинатели скандала, не получилось.
Показательна реакция Женского клуба Госдумы. Прекрасная
половина депутатского корпуса в своем заявлении расценила раскручивание темы харасмента как провокацию. "Произошедшее напоминает заранее
срежиссированную операцию по его дискредитации", – говорится в заявлении
женщин-депутатов.