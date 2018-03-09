Поцелуй – важная часть отношений между людьми. В нашей стране традиция выражать эмоции и чувства при помощи губ уходит корнями в глубокое прошлое. Поцелуй в российской культуре имеет не только сексуальный подтекст, но и служит способом выражения приязни, почтения и уважения к другому человеку. В этом мы все больше отличаемся от Запада, где в последние годы даже самый безобидный поцелуй рассматривается как домогательство и оскорбление человеческого достоинства.

Поцелуй – важная часть отношений между людьми. В нашейстране традиция выражать эмоции и чувства при помощи губ уходит корнями в глубокоепрошлое. Поцелуй в российской культуре имеет не только сексуальный подтекст, но ислужит способом выражения приязни, почтения и уважения к другому человеку. Вэтом мы все больше отличаемся от Запада, где в последние годы даже самыйбезобидный поцелуй рассматривается как "домогательство" и "оскорбление человеческого достоинства".Великий русский писатель и этнограф Владимир Даль, известныйсвоим фундаментальным трудом "Толковый словарь живого великорусскогоязыка", дает такое описание поцелуя: "Целование, лобызание,однократное приложение уст в знак любви, дружбы, привета, уважения ипрочее".Действительно, помимо любовного поцелуя, являющегосявыражением страсти между возлюбленными, существует и дружеский поцелуй, а такжепоцелуй почтения.В нашей стране традиция поцелуев уходит корнями во временадревней Руси. Наши предки стали использовать губы для выражения своегоотношения к другому человек примерно с X-XI веков. По времени это совпадает спринятием и распространением христианской веры на Руси. Поцелуй в православнойвере был символом проявления любви к своему ближнему, смирения и почтения.Вспомнить хотя бы обряды целования икон и креста.Именно из церковной среды поцелуи распространились в народ.Причем изначально они не имели сексуального подтекста. К примеру, супруги выражалисвою любовь с помощью объятий. Губы для проявления страсти и сексуальногожелания стали использоваться на Руси несколько позднее.После принятия христианства появилось множество обрядов,связанных с поцелуями. Один из них – троекратное целование. Им встречали самыхдорогих гостей. Это особенный поцелуй, наполненный большим смыслом. А с XVIвека скромным "чмоком" в щечку стали благодарить хозяйку за оказанноегостеприимство и вкусное угощение. Характерно, что этот жест наРуси очень часто сопровождали пожеланиями здоровья.Традиция выражения эмоций и чувств припомощи губ в России получает серьезное развитие в екатерининское время. Каких только видовпоцелуев не было! И ритуальные, и любовные, и этикетные, и дружеские имногие другие. Зачастую границы между ними были весьма условными.Придворный француз Екатерины Великой Жак Маржарет писал:"Русские при встрече. как и при расставании, целуются всегда. Это у них -нечто вроде приветствия как среди женщин, так и среди мужчин".Более того, ученые уже давно выяснили, что люди, которые чащецелуются, дольше живут и меньше подвержены вредному влиянию окружающей среды.Все благодаря выделяющимся в этот момент эндорфинам, которые обладаютуспокаивающим и расслабляющим средством. Возможно, это еще одна причина, почемурусские так полюбили целоваться. В суровых климатических условиях приколоссальном напряжении сил и энергии гормоны счастья в организме приобретают особенноезначение, помогая преодолевать все трудности и препятствия.И если в первую половину XX века после революции традицияпоцелуев в том числе по идеологическим причинам начала уходить в прошлое, тоуже во второй половине прошлого века ее с новой силой восстановил ЛеонидБрежнев. Легендой стали его знаменитые лобызания: два поцелуя в щеки и"контрольный" – в губы. Как и в давние времена, столь большой честиудостаивались только самые дорогие гости генсека.Из политического поля традиция выражения чувств и эмоций спомощью губ не исчезла и в наше время. Так, летом прошлого года президентРоссии Владимир Путин вышел пообщаться к жителям района Арбат в центре Москвы.К главе государства сразу подошли местные жители и прогуливавшиеся рядомтуристы. В конце разговора Путин обнялся с одной из женщин, и она поцеловалаего в щеку. Президент ответил взаимностью.В отличие от России, современный Запад демонстрируетсовершенно противоположную тенденцию. Все чаще использование губрассматривается как домогательство и даже унижение человеческого достоинства.Всевозможные сексуальные революции, эмансипация,"борьба за права женщин" и агрессивный, оголтелый феминизм,получающий все большее распространение в западном обществе, сделали свое дело.Наблюдатели уже давно отмечают, что в европейских странах и США женщина всеменьше похожа на женщину. "Мужской" внешний вид (одежда, прическа ипрочее), социальная агрессия и неприятие любых традиционных форм ухаживания состороны мужчины – все это стало типичным признаком современной эмансипированной западнойженщины.Нередки случаи, когда мужчин там обвиняют в домогательствахпросто потому, что они "посмели" открыть перед женщиной дверь,пропустить ее вперед, уступить место в транспорте, заплатить вресторане.Естественно, что в таких нездоровых условиях поцелуй, даже самый невинный, ужевоспринимается как харасмент со всемивытекающими последствиями вроде судебных исков и миллионных компенсаций "моральноговреда".Никто не спорит, что борьба женщин за свои права, за равныес мужчинами возможности в плане построения карьеры и получения образования -это хорошо. Но когда все это приобретает нынешние абсурдные игипертрофированные формы, на повестку дня встает вопрос оморально-психологическом здоровье западного общества.Апофеозом всех этих тенденций стала недавняя чередаскандалов в Голливуде, которые начались с обвинения известного кинопродюсераХарви Вайнштейна в домогательствах. После этого в неподобающем поведении сталиобвинять музыкантов, писателей, актеров и даже политиков. Умудрились приплестисюда даже бывшего президента США Джорджа Буша – старшего, которому, наминуточку, 93 года.Попытка раскрутить тему секс-скандалов была предпринята и вРоссии. Некие журналистки обвинили в домогательствах депутата Госдумы ЛеонидСлуцкого. Якобы парламентарий делал им какие-то намеки и пытался их поцеловать.Позже стали известны имена корреспонденток, а также те СМИ,где они работают. И, кажется, все встало на свои места.Обвинения противСлуцкого выдвинули журналистки нескольких изданий, активно продвигающих либеральную повестку в российском инфополе. Периодически там публикуются материалы о якобы "ущемлении" прав представителей сексуальныхменьшинств в России, да и в целом в явно позитивном ключе оценивают многие современные тенденции в западном обществе. В том числе развернутую повсем фронтам "борьбу за права женщин", принявшую на Западе откровенноуродливые формы.Однако резонанса вся эта история с"домогательствами" не получила. Почему? Во-первых, отсутствие четких доказательств,во-вторых, создание профильных структур, которые возьмут под контрольрасследование обстоятельств этих "дел". И, наконец, в третьих – тасамая разница в культуре и менталитете между нашим и западным обществом.В России, где по-прежнему сохраняются и оберегаютсятрадиционные ценности, в том числе в плане взаимоотношений между мужчиной иженщиной, поцелуй не рассматривается как домогательство и унижение. Для нас этоодна из форм проявления своих чувств и эмоций, позитивного и уважительногоотношения к ближнему. Россияне это прекрасно понимают, поэтому и резонанса, накоторый, видимо, рассчитывали зачинатели скандала, не получилось.Показательна реакция Женского клуба Госдумы. Прекраснаяполовина депутатского корпуса в своем заявлении расценила раскручивание темы харасмента как провокацию. "Произошедшее напоминает заранеесрежиссированную операцию по его дискредитации", – говорится в заявленииженщин-депутатов.