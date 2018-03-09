Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что планирование переговоров между лидерами США и КНДР займет время.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что планирование переговоров между лидерами США и КНДР займет время. Об этом сообщает агентство Associated Press. По словам Тиллерсона, организация и определение времени встречи займет несколько недель.Как сообщалось ранее, Дональд Трамп согласился лично встретиться с Ким Чен Ыном. Северокорейский лидер в ходе недавних контактов с представителями Сеула в Пхеньяне заявил, что как можно быстрее хотел бы провести переговоры с Трампом. В свою очередь Трамп, узнав об этом, заявил о "готовности провести такую встречу до мая", передает "Интерфакс".